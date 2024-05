Ravello. Il console francese Lise Moutoumalaya in visita

Il sindaco di Ravello, Paolo Vuilleumier, ha ricevuto questa mattina a Palazzo Tolla, sede del Comune, il console generale della Repubblica Francese a Napoli, Lise Moutoumalaya. Giunta a Ravello per partecipare al convegno internazionale di studi sullo scrittore André Gide, il console Moutoumalaya ha manifestato al primo cittadino il suo entusiasmo per la bellezza della città e la piena collaborazione per progetti culturali da programmarsi nei prossimi mesi, nel segno dell’amicizia tra Francia ed Italia.