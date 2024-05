Baronissi. Marco Picarone: “Fondamentale il passaggio dalla Tari alla Tarip”

Continua la campagna elettorale del candidato sindaco Marco Picarone sostenuto dalle civiche “Marco Picarone Sindaco” e “Di Più per Baronissi”. “Uno dei punti fondamentali del suo programma elettorale è quello del passaggio dalla Tari alla Tarip. “Vogliamo – spiega Picarone – una città più equa, più solidale, a misura di cittadino, per questo prevediamo una riduzione fiscale, tutto questo è possibile grazie all’avanzo di gestione di competenza e al fondo cassa relativi al rendiconto finanziario del 2023. Il nostro impegno sarà: ridurre l’aliquota addizionale comunale IRPEF di 1 punto prevedendo una fascia di esenzione, con un risparmio per i cittadini contribuenti di Baronissi di circa 170.000 euro. Amplieremo le agevolazioni ed esenzioni ai fini TARI, per pensionati sociali, nuclei familiari con ISEE al di sotto di una determinata soglia, per gli enti del terzo settore iscritti al RUNTS( Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), finanziabili con i fondi di bilancio”. E ancora: “Passeremo dalla Tari alla Tarip (tariffa rifiuti puntuale), la quale a differenza della Tari prevede che, tolti i costi fissi, la parte variabile venga pagata in proporzione al numero di conferimenti di determinati tipi di rifiuti, registrati con dispositivi elettronici in dotazione al gestore, che fungerà da contatore. Faremo emergere, con un controllo capillare di tutti i mutui, somme non spese e non spendibili, somme da utilizzare senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio comunale. Prevediamo un programma triennale di investimenti per circa 7 milioni di euro, facendo ricorso al “prestito flessibile” potendo prevedere per i primi esercizi finanziari (2026 e 2027) il pagamento dei soli interessi”. “Tutto questo – conclude il candidato sindaco – grazie ad una sola parola: qualità amministrativa, sappiamo come amministrare, sappiamo dove investire, sappiamo come investire. Non abbiamo paura di governare, voi non abbiate paura di scegliere. Fate valere il vostro voto in libertà, votate”. Questo l’appello di Marco Picarone ai suoi elettori per le amministrative dei prossimi 8 e 9 giugno. Mario Rinaldi