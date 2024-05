La vice sindaca Memoli sul palco del 1MayDay

Un primo maggio all’insegna degli impegni istituzionali per la vice sindaca del Comune di Salerno Paky Memoli. In occasione della Festa dei lavoratori la vice sindaca Memoli è stata al teatrino di Corte della Reggia di Napoli per la cerimonia di consegna delle “Stelle al merito del lavoro”, conferito dal presidente Mattarella che ha visto dieci insigniti per la provincia di Salerno. La Memoli ha consegnato il riconoscimento a Gianfranco Natale, Antonio Addivinola e Giuseppe Posca. Nel pomeriggio, invece, sul palco del 1MayDay, il tradizionale concerto del 1 maggio organizzato dai sindacati e dal comitato “Verso il 1 maggio”. «Il primo maggio è la festa della dignità ed ognuno di noi ha il diritto di festeggiarla con le mani che profumano di dignità perché la dignità è collegata al lavoro. Sicuramente oggi affrontiamo un travaglio negativo dell’attività lavorativa però dobbiamo essere fiduciosi, soprattutto possiamo risolvere questo problema affrontandolo con due strumenti: la creatività e la solidarietà – ha dichiarato dal palco la vice sindaca Memoli – La creatività, quella messa in campo dagli imprenditori, dagli artigiani coraggiosi che guardano al futuro con fiducia e speranza e poi con la solidarietà sociale aiutando praticamente chi ha bisogno e cercando appunto di non lasciarci mai travolgere dal pessimismo. Quando noi parliamo di lavoro cerchiamo di metterci la passione, un elemento importante per determinare il successo e la soddisfazione».