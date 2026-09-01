Salernitana, problemi di firma per Varela Djamanca

CI SAREBBE UN PROBLEMA DI FIRMA PER L’ARRIVO DI Varela Djamanca ALLA SALERNITANA. DA OLTRE UN’ORA DALLA CHIUSURA DEL CALCIO MERCATO IL GIOCATORE NON è STATO UFFICIALIZZATO DALLE DUE SOCIETà. LA SALERNITAN STA CERCANDO DI RISOLVERE IL PROBLEMA PER EVITARE UN VERDI BIS