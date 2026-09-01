Fico: fino al 15 settembre misure tutela lavoratori esposti al sole

Il Presidente della Regione Campania Roberto Fico ha firmato una nuova ordinanza, la n. 2 dell’1/09/2026, in materia di igiene e sanità pubblica per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori maggiormente esposti agli effetti delle alte temperature.

Il provvedimento, che proroga le misure già adottate con l’ordinanza n. 1 del 17 giugno 2026, sarà in vigore fino al 15 settembre 2026 e conferma su tutto il territorio regionale il divieto di svolgimento delle attività lavorative nei settori agricolo, edile e affini, in condizioni di esposizione prolungata al sole, nella fascia oraria compresa tra le 12.30 e le 16.00 nei giorni in cui le mappe di previsione del rischio del sistema Worklimate dell’INAIL, visionabili all’indirizzo http://www.worklimate.it/ scelta-mappa/sole-attivita- fisica-alta/ , segnalino alle ore 12.00 un livello di rischio “ALTO” per i lavoratori esposti al sole impegnati in attività fisica intensa.

La conferma delle misure si rende necessaria alla luce del perdurare di condizioni climatiche caratterizzate da temperature elevate che, associate all’umidità e alla prolungata esposizione alle radiazioni solari, possono determinare situazioni di stress termico e comportare rischi anche gravi per la salute dei lavoratori.

Restano escluse dal divieto le operazioni indispensabili e urgenti finalizzate al ripristino dei servizi essenziali a seguito di eventi imprevedibili, fermo restando il rispetto degli obblighi previsti a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

“Confermiamo una misura di prevenzione necessaria perché le temperature elevate continuano a rappresentare un rischio concreto per chi svolge attività particolarmente impegnative all’aperto. La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro deve restare una priorità dell’azione pubblica, soprattutto nei comparti maggiormente esposti agli effetti del caldo. Si tratta di un intervento di responsabilità e di tutela che mette al centro la protezione dei lavoratori”, dichiara il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico.