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Per la Salernitana risolto il problema per Varela Djamanca

  • Settembre 1, 2026
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Per la Salernitana risolto il problema per Varela Djamanca

Salernitana, risolto il problema per Varela Djamanca, un intoppo legato ad una firma stava per far saltare tutto. Per la Salernitana è tutto a posto ma se ne parla domani mattina

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