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Salerno

Cosmi e pagano per San Matteo

  • Settembre 21, 2026
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Cosmi e pagano per San Matteo

di Marco De Martino

SALERNO – Una mattinata nel segno della tradizione e dell’affetto dei salernitani. Ieri mattina, nella Cattedrale di Salerno, si è celebrata la messa in onore di San Matteo, patrono della città, e tra i presenti non sono passati inosservati due volti legati alla Salernitana: l’allenatore Serse Cosmi e l’amministratore delegato Umberto Pagano (nella foto). La loro presenza ha subito attirato l’attenzione dei tifosi granata, numerosi anche in occasione della celebrazione religiosa. In particolare, Cosmi è stato protagonista di un vero e proprio bagno di folla. Diversi sostenitori si sono avvicinati al tecnico per salutarlo, scambiare qualche battuta e confrontarsi sulle vicende della squadra. Un incontro informale, lontano dal campo e dalla tensione delle partite, ma significativo per il rapporto che lega la squadra alla città. Cosmi ha ascoltato le opinioni dei tifosi e ha risposto alle loro domande, in un clima di cordialità e partecipazione. Non sono mancati commenti e considerazioni sul momento della Salernitana, con i sostenitori desiderosi di conoscere il punto di vista dell’allenatore. Anche la presenza di Pagano ha sottolineato la vicinanza della società al territorio e alla comunità salernitana in una giornata particolarmente sentita. La festa di San Matteo, infatti, rappresenta uno degli appuntamenti più importanti per la città e coinvolge ogni anno migliaia di persone. Per Cosmi, dunque, una mattinata speciale nel cuore di Salerno, a stretto contatto con la gente. Un’occasione per respirare l’atmosfera della città e incontrare direttamente quella tifoseria che accompagna quotidianamente le vicende della Salernitana.

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