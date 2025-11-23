Morte sulla A2, addio a Enrico e Gabriele. Campagna a lutto - Le Cronache Attualità
A Sassano 79enne muore in chiesa prima della messa
Campania,, alle 12 vota l’8%. A Salerno il 9,10%
Salernitana-Potenza: le formazioni
  • Novembre 23, 2025
Morte sulla A2, addio a Enrico e Gabriele. Campagna a lutto

La comunità di Campagna, in provincia di Salerno, è sconvolta per la tragica scomparsa di due giovani del posto, morti nella notte in un incidente stradale lungo l’Autostrada del Mediterraneo. Il dramma si è consumato al km 48, nel tratto compreso tra gli svincoli di Eboli e Campagna.

Le vittime sono Gabriele Viviani, 22 anni, ed Enrico Gonnella, 30 anni. Secondo una prima ricostruzione, l’auto su cui viaggiavano si è schiantata contro il guardrail per cause ancora in fase di accertamento. Non risultano coinvolti altri veicoli.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Eboli, i tecnici Anas e i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dei due giovani, avvenuto sul colpo per la violenza dell’impatto.

