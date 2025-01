Salernitana, Petrachi per la panchina avanza Breda

La situazione, tuttavia, resta complessa perché bisognerà sciogliere anche il rebus legato a Gianluca Petrachi: il direttore sportivo, per il momento, non ha avuto mandato dalla società d’individuare un nuovo allenatore. Segnale che fotografa la sfiducia maturata dalla proprietà nei confronti del dirigente leccese il cui addio, però, comporterebbe un’importante buonuscita. In attesa di capire come sbrogliare la matassa, avanzano le possibili alternative. La principale è legata al tandem composto da Roberto Breda e Stefano Capozzucca, allenatore e direttore sportivo che hanno lavorato insieme alla Ternana lo scorso anno. I due hanno avuto contatti in queste ore e attendono segnali concreti da parte della Salernitana. Altra pista porta a Rolando Maran in panchina e Giancarlo Romairone dietro la scrivania. L’ad Maurizio Milan, in costante contatto con il patron Danilo Iervolino, sta provando a delineare la strada che si spera di tracciare già nelle prossime ore per poi definirla entro la giornata di giovedì. La Salernitana, infatti, ha anticipato a sabato 4 gennaio la ripresa degli allenamenti, seduta che sarà diretta dal nuovo allenatore.