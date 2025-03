Salernitana-Palermo, studenti e allievi scuole calcio gratis all’Arechi

Anche in occasione di Salernitana-Palermo, partita in programma domenica 30 marzo 2025 alle 17:15 allo stadio Arechi, il club granata riproporrà l’ingresso gratuito nel settore Distinti per le scolaresche di tutti gli istituti di cittadinie provincia, nonché per le scuole calcio del territorio.

Come fare per partecipare?

Ad ogni scuola o società sportiva si chiede di individuare un responsabile interno che si occupi della raccolta dei dati anagrafici dei partecipanti (scarica qui il file da compilare). Ogni referente dovrà recapitarli all’U.S. Salernitana 1919 assieme a manleva compilata e firmata (clicca qui per scaricare il modulo scuole; clicca qui per scaricare il modulo scuole calcio) a partire da martedì 18 marzo ed entro e non oltre la giornata di mercoledì 26 marzo via e-mail all’indirizzo scuolegranata@ussalernitana1919.it.

Il modulo di partecipazione andrà compilato con tutti i dati richiesti nelle colonne evidenziate in giallo (nome, cognome, luogo e data di nascita, sesso e provincia di residenza), necessari per adempiere a tutte le norme di legge obbligatorie per l’emissione dei titoli di accesso allo stadio. Assieme al modulo, sulla manleva compilata e firmata andrà messo bene in evidenza il nome dell’istituto. L’ingresso gratuito sarà garantito anche ai referenti/accompagnatori dei bambini/ragazzi, fino a un massimo di uno ogni dieci. I nominativi dei docenti accompagnatori andranno inseriti nei moduli da inviare al sopra citato indirizzo e-mail.

Quando e come ritirare i biglietti?

I biglietti saranno raggruppati in una busta unica per ciascun istituto scolastico o società sportiva, che potrà essere ritirata esclusivamente dai singoli referenti incaricati presso la sede della società (via Salvador Allende snc – stadio Arechi di Salerno, varco 25) nei giorni giovedì 27 e venerdì 28 marzo 2025, dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 17. Si invita a rispettare tassativamente le scadenze di consegna delle domande e di ritiro dei biglietti omaggio.