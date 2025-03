Schiacciato da mezzo edile, 73enne muore a Gioi Cilento

Un uomo di 73 anni è morto questa mattina poco prima delle 9 a seguito di un incidente avvenuto in un cantiere edile a Gioi Cilento, in provincia di Salerno. Il 73enne, proprietario dell’area, stava manovrando un dumper, vecchio mezzo meccanico utilizzato in edilizia, quando per cause ancora da accertare il mezzo si è ribaltato, forse dopo aver urtato un muretto. Il 73enne è stato travolto ed è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri della stazione di Gioi Cilento, che hanno avviato gli accertamenti. Al momento dell’incidente il 73enne era solo nel cantiere.