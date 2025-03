Sarno. Sirica riconfermato coordinatore cittadino (Fdi)

Il circolo cittadino di Fratelli d’Italia a Sarno conferma la propria leadership e la sua azione politica sul territorio con la rielezione di Enrico Sirica come coordinatore cittadino. La scelta, avvenuta all’unanimità, testimonia la coesione e la fiducia che il partito ripone nella sua guida per proseguire nel percorso di crescita e radicamento nella comunità locale.

Enrico Sirica, nel ringraziare per la rinnovata fiducia, ha dichiarato: “Sono profondamente onorato di poter continuare a rappresentare Fratelli d’Italia a Sarno. Ringrazio il vice ministro e onorevole Edmondo Cirielli, il senatore Antonio Iannone, l’onorevole Imma Vietri, l’europarlamentare Alberico Gambino, il consigliere regionale Nunzio Carpentieri, i consiglieri provinciali Della Monica e Del Mastro, il presidente provinciale Giuseppe Fabbricatore, Italo Cirielli, i componenti del gruppo consiliare Sebastiano Odierna, Giovanni Cocca, Caterina Buonaiuto, i componenti del coordinamento cittadino, Angelo Vitolo degli Enti Locali e Antonello Manuel Rega, i tanti candidati alle elezioni, i militanti, i giovani di Gioventù nazionale e tutti i simpatizzanti che ogni giorno si impegnano per il nostro territorio. Un ringraziamento speciale va alla nostra eccezionale presidente, Giorgia Meloni, per la sua guida e il suo esempio”.

Il rinnovato coordinamento cittadino si pone l’obiettivo di rafforzare ulteriormente l’azione politica locale, con un’attenzione particolare alla difesa del lavoro, al sostegno delle piccole imprese e all’occupazione giovanile. “Sarno ha bisogno di risposte concrete – ha proseguito Sirica – e il nostro impegno sarà rivolto a migliorare la sicurezza, potenziare il commercio locale, valorizzare l’ambiente e promuovere iniziative per il benessere e la salute dei cittadini”.

La conferma di Sirica alla guida del circolo cittadino rappresenta un segnale di continuità e determinazione per Fratelli d’Italia a Sarno, che intende proseguire il proprio lavoro con energia e dedizione per costruire una città più sicura, vivibile e dinamica, in linea con i valori fondanti del partito.