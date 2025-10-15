Bandecchi annuncia la candidatura di Maria Rosaria Boccia

Con la consueta ironia che lo contraddistingue, Stefano Bandecchi, leader di Alternativa Popolare e sindaco di Terni, ha annunciato la candidatura di Maria Rosaria Boccia nelle file di Dimensione Bandecchi in vista delle Regionali campane.

“Maria Rosaria ed io ci siamo sposati, finché morte non ci separi”, ha detto Bandecchi, riprendendo un tono scherzoso e citando poi il celebre Massimo Troisi: “E se avremo un figlio, non lo chiameremo Massimiliano, nome troppo lungo, ma Ugo”.

Poi, messo da parte il registro ironico, il leader di Alternativa Popolare ha sottolineato:

“Sono felice che la dottoressa Boccia abbia accettato la candidatura nella mia lista. La sua presenza ci porterà risultati preoccupanti per le sinistre e le destre socialiste”.

Maria Rosaria Boccia, imprenditrice di Pompei, non sarà capolista ma avrà un ruolo di rilievo nella compagine elettorale. “Ho detto sì alla proposta di Bandecchi – ha dichiarato – e sono felice di poter dare il mio contributo al progetto politico di Dimensione Bandecchi”.