Salernitana, Non ci resta che la chimera di arabi, cinesi o americani

di Nino Petrone

Una Resistenza di 80 minuti ci indurrebbe a pensare ad una onorevole sconfitta.Ma purtroppo non é così perché a vincere 2-0 è stata una Viola scordata che ha ottenuto col minimo sforzo il massimo rendimento. Il povero Colantuono non ha colpe: che può farci se quel pippone di Pellegrino distribuisce errori a dritta e a manca come fossero gianduiotti? Intanto, una solenne tirata d’orecchie anche ai tifosi. Mi hanno davvero sorpreso, loro, popolo da scudetto per passione.presenza e competenza, abbiano avuto scontri con la polizia. Certo, sono legittimi i fischi, qualche “vaffa”, ma con altrettanta certezza è comunque deprecabile ferire dieci rappresentanti delle Forze dell’Ordine. Tornando a bomba, non c’è da salvare nessuno nella fase difensiva che coinvolge in egual misura difensori e centrocampisti, soltanto Ochoa ha brillato con un suo intervento da efficace pagliaccio. E l’addio di Fazio di sicuro non ci fa piangere di dispiacere.Quanto all’attacco qualche buona occasione è stata sprecata in maniera vergognosa. Ma tutto questo é tristemente arcinoto da tempo,vitiamo sul fronte societario. Io non so esattamente quanto costi un Club di B ma credo che 35 milioni proposti da Iervolino siano troppi e dunque quei due salernitani che han detto di no abbiano ragionevolmente agito di concerto. Tra le voci di mercato societario ne girano alcune molto suggestive, tipo un gruppo arabo, americano, cinese o inglese. Oh,come sarebbe bello!…. Ma è pura chimera. Nell’attesa, è più salutare ridere con Totò Sceicco, magari impegnato a cantare, più che “Malafemmena,” uno dei capolavori di Renato Carosone, “M’aggio affittato ‘nu cammello”. Più realistica è invece l’ipotesi che il presidente Iervolino rimanga: tra paracadute federale e qualche cessione (l’ex Patron Lotito s’è detto già pronto ad acquistare alcuni giocatori granata) Iervolino potrebbe disporre di 45/50 milioni di euro e quindi, volendo, potrebbe allestire un organico in grado di riconquistare la Serie A.Chi vivrà vedrà. Intanto, che vuò fa, ridiamo. Ma c’è l’Inter che ha vinto lo scudetto con cinque giornate di anticipo,impresa riuscita a pochissimi nella storia del calcio italiano, è l’allenatore é Simone Inzaghi,detto “Inzaghino”, fratello minore di quel Superpippo sfortunato ed incapace che ancora fa parte dell’organico granata.E sia pure di luce riflessa, le due stelle interiste forse un po’ illuminano anche la scena salernitana. Augh.