Baronissi al voto. Intervista con Angela De Divitiis (Pd) a sostegno di Anna Petta

Angela De Divitiis, consigliera comunale uscente con delega al patrimonio, sarà candidata al Consiglio comunale di Baronissi nella lista Pd a sostegno di Anna Petta sindaco. Consigliera De Divitiis, una scelta di coerenza nel solco di un preciso percorso politico… Sono una donna di partito e come tale ho seguito un percorso di condivisione e confronto sulla scelta del candidato sindaco. Dopo dieci anni di amministrazione Valiante – in cui Baronissi ha avuto una crescita straordinaria sotto il profilo urbanistico, culturale, ambientale, sociale – bisognava ponderare la scelta con attenzione e senza fare passi falsi. Di qui la decisione di sostenere Anna Petta… E’ la candidata individuata dal Partito Democratico dopo una lunga serie di valutazioni. E’ stata vicesindaco per molti anni, conosce bene la macchina amministrativa, è una donna equilibrata. A lei – che è stata capace di fare sintesi tra varie anime – spetta ora il compito più importante e delicato, quello di portare la coalizione a vincere a giugno e di governare bene successivamente. Dobbiamo concentrarci, tutti uniti e compatti, anzitutto sul programma, per continuare a lavorare dopo dieci anni di buona amministrazione Valiante per la crescita della città. Cosa serve oggi a Baronissi? Non servono campioni di consensi ma persone capaci. Non servono divisioni ma unità di intenti. Servono persone che lavorino per il bene della città. E non è una frase fatta. Perché ha deciso di ricandidarsi? E’ la continuazione di un impegno durato cinque anni ma che affonda le radici sin da quando ero una ragazzina. Mio padre è stato Sindaco della città e mi ha trasmesso i valori del rispetto, della collaborazione, del lavoro. Il mio impegno proseguirà nel solco di quanto è stato fatto finora. Opere pubbliche, cura del territorio, crescita economica, per fare di Baronissi una città sempre più moderna, sempre più vivibile. Quali i risultati da lei raggiunti come consigliera comunale nella consiliatura Valiante? Posso dire non senza una punta di orgoglio di aver dato un contributo importante alla mia città. Ho seguito l’alienazione della Farmacia comunale, ho sollecitato e attuato il censimento e allineamento contrattuale di tutti i punti idrici comunali dopo anni di disinteresse sul tema. Ho favorito e promosso l’apertura del Punto Ausino a Palazzo di Città affinché i cittadini potessero ricevere nella casa comunale un servizio di assistenza, supporto logistico ed informazione. Con l’ufficio Tributi abbiamo lavorato all’individuazione delle famiglie con maggiore difficoltà economica per garantire una riduzione dei tributi durante il periodo Covid, sostenuto e favorito l’arrivo in città delle famiglie ucraine. Per loro creammo un arcobaleno della pace piantumando i tupilani al parco della Rinascita che è una delle iniziative ambientali più belle che rivendico con orgoglio perchè è piaciuta tanto ai miei concittadini. Anche il Presepe del Ciliegio è una “creatura” della consigliera De Divitiis… E’ un’opera alla quale ho lavorato con passione, con tutta l’amministrazione Valiante, favorendo il gemellaggio con la comunità di Talacchio e curando l’unione tra le varie associazioni che con impegno ogni anno rendono possibile il Presepe, un’opera unica nel suo genere. In chiusura, cosa auspica per il futuro? Spero ci sia un clima di serenità anzitutto. E soprattutto mi auguro che vi sia un futuro fatto ancora di soddisfazioni per Baronissi che dovrà continuare a svolgere un ruolo di città capofila della Valle dell’Irno e di esempio di buon governo come lo è stato finora.