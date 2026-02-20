Salernitana-Monopoli: prevendita in calo

Continua a preoccupare la bassa affluenza di pubblico per la sfida interna della Salernitana contro il Monopoli, in programma domenica alle 14:30 allo stadio Arechi.

Secondo i dati aggiornati, sono stati venduti appena 1.400 biglietti (di cui 19 per i tifosi ospiti). Sommando i 5.289 abbonati, il totale degli spettatori attesi è di circa 6.689 persone, un numero che farebbe registrare un nuovo minimo stagionale per il pubblico granata.

Il record negativo precedente risale alla partita contro il Casarano, quando erano presenti 7.404 spettatori.