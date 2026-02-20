ico, io "Messia"? Non commento le parole di De Luca - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Il lungo addio al bimbo, ‘condizioni in rapido peggioramento’
Salernitana-Monopoli: prevendita in calo
ico, io “Messia”? Non commento le parole di De Luca
Sfruttamento della prostituzione e spaccio: un arresto a Salerno
Ultimora Campania

ico, io “Messia”? Non commento le parole di De Luca

  • Febbraio 20, 2026
  • 0
  • 171
  • 2 Min Read
ico, io “Messia”? Non commento le parole di De Luca

“Non commento queste affermazioni. Ieri abbiamo fatto una Giunta, nella quale all’unanimita’ abbiamo votato provvedimenti importanti. Sono le cose che fa un’amministrazione”. Arrivando all’assemblea metropolitana del Pd di Napoli, che eleggera’ Francesco Dinacci come nuovo segretario, Roberto Fico sceglie di non replicare all’attacco arrivato oggi da Vincenzo De Luca, che rispetto ai primi atti di Fico, in particolare sulle societa’ partecipate, ha detto che in Regione Campania “non e’ cambiato nulla”, anche se “ci hanno detto che e’ arrivato il Messia”. L’ex presidente della Camera si sofferma proprio sulla delibera che da’ “un indirizzo programmatico fondamentale e serio sulle partecipate, sulle fondazioni e sulle agenzie, che devono rispettare i target di spesa. Una delibera – aggiunge – in cui si va verso gli amministratori unici rispetto ai consigli di amministrazione, in cui ci devono essere obiettivi chiari e se gli obiettivi non vengono raggiunti si dice espressamente che possono essere rimossi i direttori, anche perche’ tante di queste partecipate danno i servizi fondamentali ai cittadini, sono finanziate dai cittadini e i cittadini vanno rispettati. E’ una cosa normale, di chiarezza e trasparenza, che si doveva fare”. Fico evita commenti anche sulla candidatura del suo predecessore a sindaco di Salerno. “So che ci sono discorsi tra i segretari dei partiti – glissa – ci sono tanti Comuni che vanno al voto, Salerno e’ uno dei tanti. Decideranno le forze politiche”. Il presidente della Regione Campania non si risparmia, invece, quando i cronisti gli chiedono cosa si aspetti dal nuovo segretario del Pd metropolitano di Napoli. “Conosco la serieta’ di Dinacci – dice – la sua bravura e la capacita’ di ascolto. So che e’ quella che mettera’ in campo nell’interlocuzione con le persone e con le altre forze politiche”.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultimora Cronaca Attualità Primo piano Extra

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Cronaca Attualità Primo piano Extra Ultimora

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Povero Sant’Antonio: a Cava è lotta tra

Più che la festa in onore di Sant’Antonio, a quanto pare

Liberato Gibboni
Giugno 15, 2013