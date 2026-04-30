Salernitana-Modena. Contro Gervasoni una intercettazione

Ci sarebbe un’intercettazione telefonica tra due persone che tirano in ballo Andrea Gervasoni alla base dell’accusa di frode sportiva per un suo presunto intervento in una decisione arbitrale di Salernitana-Modena di Serie B dell’8 marzo 2025. La trascrizione e l’audio sono stati fatti leggere e ascoltare all’ex supervisore Var nel corso dell’interrogatorio in caserma della GdF davanti al pm Maurizio Ascione e agli investigatori del primo Nucleo operativo metropolitano delle Fiamme gialle. Di fronte alla contestazione Gervasoni, assistito dall’avvocato Michele Ducci, ha presentato le planimetrie del centro Var di Lissone per spiegare che lui si trovasse in quella della serie A che e’ indipendente da quella della serie B