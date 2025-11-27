Salernitana, Matino no, Villa sì

di Marco De Martino

SALERNO – Sospiro di sollievo per la Salernitana alla ripresa della preparazione. Ieri pomeriggio, presso il centro sportivo Mary Rosy,. è ufficialmente cominciata la settimana di lavoro che porterà alla trasferta contro il Benevento, in programma lunedì 1 dicembre alle 20:30. Le buone notizie arrivano dall’infermeria: Emmanuele Matino, dopo il tremendo colpo alla caviglia subito contro il Potenza e che l’aveva costretto ad abbandonare l’Arechi in stampelle, si è sottoposto ad accertamenti alla caviglia destra presso il centro polidiagnostico Check-Up. Gli esami strumentali hanno confermato l’integrità strutturale dell’articolazione, evidenziando la presenza di un edema. Il difensore centrale ieri ha svolto terapie e si è allenato a parte: la sua presenza nel derby è da escludere ma per fortuna sono stati scongiurati danni seri ed il suo ritorno in campo potrebbe avvenire già nel prossimo turno, all’Arechi, contro il Trapani. Notizie ancora più confortanti arrivano per Luca Villa. Il mancino, uscito ad inizio ripresa nella battaglia con il Potenza, non ha subito danni a livello muscolare ma soltanto una contusione alla coscia sinistra. L’ex Padova ieri ha svolto un lavoro differenziato a scopo precauzionale ma, anche grazie al posticipo al lunedì, può recuperare in tempo per essere disponibile nel derby. Al Vigorito i granata dovranno fare a meno dello squalificato Mattia Tascone ed è proprio la sostituzione del centrocampista a tenere in ansia mister Giuseppe Raffaele. Varone, Di Vico o il cambio di modulo con il ritorno al tridente: il tecnico granata nelle prossime sedute valuterà le possibili soluzioni alternative a sua disposizione. Intanto ieri i suoi uomini, alla ripresa dopo 48 ore di riposo, hanno svolto un lavoro aerobico seguito da partite a campo ridotto. Gli allenamenti della Salernitana riprenderanno questa mattina alle 10:30, sempre al Mary Rosy.