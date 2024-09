Salernitana. Martusciello, serve cattiveria in avanti

Giovanni Martusciello ha commentato la partita Salernitana-Catanzaro 0-0, dicendo che la squadra ha lottato per vincere ma gli episodi non hanno girato a loro favore. Ha sottolineato la mancanza di cattiveria nel voler incidere e ha parlato di come il recupero di solidità difensiva non abbia intaccato l’aspetto offensivo. Ha sottolineato che nonostante le due partite senza gol, ci sono state occasioni create e ha ribadito che la squadra è in fase di costruzione. Martusciello ha parlato della scelta di non cambiare modulo durante la partita perché vedeva che la squadra stava rispondendo bene e non voleva rischiare di sguarnire la mediana. Ha commentato anche la sostituzione di Amatucci con Tello per avere maggiore dinamismo e ha parlato dell’importanza di valutare se passare al 4-4-2 per non mettere in discussione il risultato. Ha concluso dicendo che Braaf ha lampi importanti anche se è discontinuo e ha spiegato di aver valutato attentamente le decisioni prese durante la partita. Martusciello ha evidenziato la necessità di supporto da parte di tutti e ha espresso soddisfazione per il risultato della squadra nella partita contro un avversario importante.