Morto l’ex granata Andrea Capone

Andrea Capone, ex giocatore di calcio italiano, è stato trovato morto stamattina a Palazzo Tirso, a Cagliari. Il 43enne ex centrocampista ha giocato per il Cagliari, Sora, Treviso, Grosseto, Vicenza e Salernitana. Il suo corpo senza vita è stato scoperto con una profonda ferita alla testa, che potrebbe essere causata da un incidente fatale, forse una caduta. Sul posto sono intervenuti il 118, la polizia e l’equipe di medicina legale.Capone aveva firmato per la Salernitana il 29 ottobre 2009 con la clausola di essere disponibile dal 2 gennaio 2010 per motivi di termini di tesseramento. Con la maglia granata ha disputato 16 partite riuscendo a siglare solamente una rete nel corso della sua esperienza nel match terminato per 2-3 contro l’Albinoleffe