Salernitana, le nuove maglie dividono i tifosi

di Marco De Martino

SALERNO – A Salerno è sempre stato così. Lo sa bene Aniello Aliberti, quando nel 1995 gli ultras della Curva Sud intonarono il famoso coro: “Hai cambiato color, tu non hai Salerno nel cuor”. Ne sanno qualcosa anche i suoi successori, Antonio Lombardi e soprattutto Claudio Lotito, che all’inizio della sua avventura in granata fece discutere presentando una maglia blaugrana. Anche Danilo Iervolino, ieri, ha capito quanto la casacca granata stia a cuore ai tifosi della Salernitana. Il lancio del kit casalingo, tornato a essere prodotto da Givova, non è stato, per usare un eufemismo, propriamente un successo. Pochi minuti dopo la pubblicazione del video di presentazione, molto emozionante, con un piccolo tifoso granata protagonista e delle foto che ritraevano Lescano, Tascone e Anastasio con le nuove divise ufficiali, i canali social della Salernitana sono stati invasi dai commenti: alcuni favorevoli, ma molti altri critici, soprattutto per la scelta della tonalità, ritenuta più vicina all’amaranto che al tradizionale granata. Eppure la descrizione che ha accompagnato il lancio delle nuove divise parla di una tradizione rigorosamente rispettata: “Tradizionale colore granata per il completo da gioco – si legge -. La maglia si presenta con un omaggio sobrio e diretto al mare: la texture tono su tono attraversa l’intera superficie creando raffinati giochi di luce e ombra che richiamano il movimento delle onde. Le increspature marine diventano un elemento grafico distintivo che conferisce profondità, dinamismo ed eleganza. Appartenenza e identità si fondono nei richiami grafici e cromatici che raccontano la profonda simbiosi tra la squadra e il suo territorio”. Il nuovo home kit della Salernitana 2026/27 è, per il momento, acquistabile tramite gli store online dell’U.S. Salernitana 1919 e di Givova al costo complessivo di 163 euro: la maglia costa 95 euro, i calzoncini 40 euro, mentre calze da gara e tubolari costano entrambi 14 euro.

SPOILER DI… MERCATO Indirettamente, il lancio della nuova divisa casalinga ha anche svelato un possibile indizio di mercato. I modelli scelti per le foto ufficiali, ovvero Lescano, Tascone e Anastasio, con ogni probabilità resteranno a Salerno. È difficile pensare, infatti, che il club granata abbia scelto casualmente i testimonial di un’operazione di marketing così importante. Per Lescano, soprattutto, si tratta di un segnale significativo, dal momento che negli ultimi giorni erano circolate voci su un suo possibile addio. Voci che, a questo punto, sembrano essersi rivelate infondate.