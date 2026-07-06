Al Pala Del Mauro di Avellino le gare del torneo di Futsal di EUG Salerno 2026

Al Pala Del Mauro di Avellino, dal 17 al 24 luglio, si disputeranno le gare del torneo di Futsal di EUG Salerno 2026. La struttura ha ospitato la conferenza stampa di presentazione dell’evento che catalizzerà, per due settimane abbondanti, le attenzioni degli sportivi campani. Alla presenza del sindaco del capoluogo irpino Nello Pizza, del Magnifico Rettore di Unisa Virgilio D’Antonio, del direttore generale dell’Università degli Studi di Salerno Gianluca Basile, del Presidente del CUS Salerno Lorenzo Lentini e del professor Francesco Paolo Adorno, delegato allo sport di Unisa, sono state illustrate le linee guida dell’evento, l’importanza che lo stesso rivestirà per l’Irpinia, le grandi opportunità di sviluppo turistico direttamente collegate. “Non solo – aggiunge il primo cittadino di Avellino, Nello Pizza – gli EUG rappresentano anche l’occasione per rinnovare e rinsaldare il profondo legame che unisce da sempre l’Irpinia con l’Università degli Studi di Salerno. Siamo orgogliosi di poter offrire il nostro contributo a questo grande evento e al tempo stesso lavoriamo di concerto con il Rettore al fine di poter, sempre più, allargare ad Avellino i confini dell’Università”. Da tempo, infatti, si lavora per un progressivo upgrade del capoluogo irpino nell’imponente macchina di Unisa. “Molto è stato fatto – ribadisce il Rettore, Virgilio D’Antonio – ma ancora molto possiamo aggiungere. Consideriamo il comune di Avellino e l’intera provincia un prezioso e prospettico polo di sviluppo delle nostre attività e l’opportunità fornitaci dagli EUG Salerno 2026 lo conferma”. In cabina di regia, sul duplice fronte di Ateneo e Giochi, c’è ancora l’ingegner Gianluca Basile, oggi direttore generale di Unisa ma nel 2019 commissario straordinario alle Universiadi di Napoli. “Oggi come allora – dice Basile – il Pala Del Mauro rappresenta un caposaldo dell’organizzazione sportiva. Avellino, ma anche il comune di Montoro che ospiterà le gare del torneo di calcio al Pertini, hanno immediatamente accolto l’invito mostrandosi, come sempre, particolarmente sensibili alle istanze dell’Università degli Studi di Salerno”. Intanto si mettono a punto gli ultimi dettagli della complessa macchina organizzativa. “E’ un evento di straordinaria rilevanza – osserva Lorenzo Lentini, presidente del CUS Salerno – ed i numeri lo confermano. Ci attende una prova particolarmente impegnativa ma, come già dimostrato in occasione di Napoli 2019, la struttura universitaria, la squadra composta da Unisa, CUS e Adisurc saprà dimostrarsi all’altezza”. D’altronde, e non è un mistero, che l’Università del nuovo corso D’Antonio abbia posto lo sviluppo, i territori e l’internazionalizzazione dell’offerta formativa ai primi posti dell’agenda. “E gli EUG Salerno 2026 – aggiunge Francesco Paolo Adorno, delegato allo Sport del Rettore D’Antonio – permetteranno all’Università degli Studi di Salerno di accrescere il suo appeal internazionale confermandosi, nella circostanza, come uno degli atenei più attrattivi, organizzati e vivaci. Da sempre – conclude – lo sport ha avuto un ruolo importante nella nostra proposta e l’organizzazione degli EUG ne è la piacevolissima conferma”.