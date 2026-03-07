Oggi il Club Milano granata si appresta a festeggiare i 25 anni

Enzo Sica

Un quarto di secolo trascorso, tanti legami con la maglia granata anche se a distanza di chilometri. Ma quando si dice <la Salernitana rappresenta una parte integrante della nostra vita> non si può fare altro che credere in questi tifosi che da MIlano vogliono essere una parte integrante del tessuto di questa squadra. <E’ vero, siamo tanto lontani ma la nostra Salernitana rappresenta qualcosa di eccezionale e ci tiene legati sempre e costantemente alla casacca granata>: Il Luigi Coppola pensiero, presidente del Club Milano granata che si appresta a festeggiare i 25 anni con i soci del sodalizio è un tantino emozionato per questo taglio di nastro. <Il racconto di una storia collettiva, questa nostra unità di intenti ci fa essere orgogliosi dei nostri colori granata. Il nostro club rappresenta nella città meneghina un punto di riferimento stabile, un presidio affettivo prima ancora che calcistico. Belle e sentite le parole di Coppola che rivivrà il 7 marzo le tappe di questo percorso. Un’ idea nata dopo l’amara trasferta di Piacenza, una forte e cocente delusione dalla quale prese forma il progetto che nel corso degli anni avrebbe attraversato categorie, città e generazioni. Dalla polvere della D alla serie A, il club ha seguito ogni tappa della rinascita granata. L’anniversario in programma nella suggestiva cornice della Canottieri Olona 1894, affacciata sui navigli, un luogo simbolo per una comunità che a Milano ha trovato casa senza mai smettere di guardare il nostro mare, quello di Salerno. E durante questa simpatica festa verrà presentato il libro <Novanta minuti e una vita intera> di Andrea De Simone con l’autore che sarà presente alla festa così come l’assessore comunale del comune di Milano Emmanuel Conte e ci sarà anche il figlio dell’indimenticabile Pierino Prati, Cristiano che ha detto subito sì alla richiesta di Coppola e di tutti i soci del club. Un modo come un altro per ricordare le gesta del papà che ha scritto pagine indelebili nella storia della Salernitana. E’ un ricordo ci sarà anche per Nicola Salerno, indimenticabile direttore sportivo sempre della Salernitana, scomparso da poco tempo.