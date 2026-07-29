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Salernitana, Jesina (Eccellenza) prende 5 gol

  • Luglio 29, 2026
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Salernitana, Jesina (Eccellenza) prende 5 gol

Nell’ultima amichevole estiva, la formazione allenata da Serse Cosmi supera con un netto 5-0 la Jesina Calcio, squadra che nella prossima stagione disputerà il campionato di Eccellenza.

Il tecnico granata conferma inizialmente il 3-4-2-1, approfittando del test per proseguire gli esperimenti tattici e valutare diverse soluzioni in vista dell’avvio ufficiale della stagione. In difesa viene nuovamente schierato Matino nel ruolo di braccetto, consentendo a Capomaggio di agire da centrale. In mezzo al campo spazio alla coppia Tascone-Gyabuaa, con Villa e Llano sulle corsie esterne.

In fase offensiva, Cardoni e Achik agiscono alle spalle del terminale offensivo Lescano, confermando l’assetto scelto da Cosmi nelle ultime uscite.

Nella ripresa il tecnico cambia volto alla squadra e modifica anche il sistema di gioco, passando a un attacco a due con Ferrari al fianco di Lescano, mentre Djibril viene impiegato nel ruolo di trequartista. Ampio spazio anche alle rotazioni, con gli ingressi di Cevers e Vuillermoz a inizio secondo tempo e, successivamente, di Di VicoBoncori e Ferrarese.

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