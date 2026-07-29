Sangiuliano: a rischio le cure per i malati oncologici

“La mancanza di certezze sulle risorse ai centri accreditati di radioterapia in Campania costituisce un grave attentato al diritto alla salute dei cittadini perché mette a rischio la continuità delle cure oncologiche, una situazione inaccettabile e gravissima sulla quale si misura uno dei diritti fondamentali garantito dalla Costituzione. La Regione e il presidente Fico, anche nella sua qualità di assessore alla Sanità, devono risposte e garantire la certezza delle cure. La radioterapia per sua natura si basa sulla continuità che è parte essenziale della cura stessa, sospenderle sarebbe un atto indecente”. Lo dichiara Gennaro Sangiuliano capo dell’opposizione in Regione Campania .