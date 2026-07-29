Sangiuliano: a rischio le cure per i malati oncologici

“La mancanza di certezze sulle risorse ai centri accreditati di radioterapia in Campania costituisce un grave attentato al diritto alla salute dei cittadini perché mette a rischio la continuità delle cure oncologiche, una situazione inaccettabile e gravissima sulla quale si misura uno dei diritti fondamentali garantito dalla Costituzione. La Regione e il presidente Fico, anche nella sua qualità di assessore alla Sanità, devono risposte e garantire la certezza delle cure. La radioterapia per sua natura si basa sulla continuità che è parte essenziale della cura stessa, sospenderle sarebbe un atto indecente”. Lo dichiara Gennaro Sangiuliano capo dell’opposizione in Regione Campania .
Categorie
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco