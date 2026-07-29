Capacccio: Fratoianni, nostre proposte architrave alternativa

“Intanto quelle che abbiamo costruito in questi anni di lavoro comune. Sono l’architrave, la traccia, la spina dorsale dell’alternativa”. Parlando delle proposte del campo progressista, lo sottolinea il leader di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, a margine del Revolution Camp a Paestum. “Lo abbiamo fatto – aggiunge – sul salario minimo per dire che basta con lo sfruttamento di lavoratori e lavoratrici pagati indegnamente. Lo abbiamo fatto sulle questioni internazionali e continueremo a farlo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, mettendo al centro la necessita’ di finanziare cospicuamente il sistema sanitario nazionale pubblico, l’istruzione e la ricerca”. “Il problema della scuola e dell’universita’ italiane – sostiene il deputato – e’ innanzitutto questo: tagli su tagli che le hanno indebolite, marginalizzate, umiliate, umiliando il futuro di ragazze e ragazzi che continuano ogni anno a scappare da questo Paese”. “La maggioranza ci riempie la testa tutti i giorni dell’allarme immigrazione, ma si dimentica sempre dell’allarme emigrazione e dei giovani che scappano perche’ sentono la loro come una vita fatta di umiliazioni, di precarieta’, di insicurezza”, conclude Fratoianni.