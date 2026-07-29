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Carburanti: Schlein, decreto è presa in giro

  • Luglio 29, 2026
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Carburanti: Schlein, decreto è presa in giro

“Bisogna essere chiari: il decreto carburanti è una presa in giro. È una presa in giro, perché sono 17 centesimi di sconto soltanto sul gasolio e sulla benzina niente. È un biglietto di sola andata perché dura soltanto fino al 6 di agosto, quindi quegli italiani che per lavoro o per un po’ di meritato riposo stanno partendo, poi al ritorno dovranno pagare tutto di tasca propria. Perché evidentemente questo governo è in grado di trovare 13 miliardi da buttare sul Ponte sullo Stretto di Messina, ma non di dare risposta a un’emergenza vera come quella che ha visto il gasolio, nonostante questo intervento, restare sopra i 2 euro e la benzina pure. Quindi, bisogna intervenire con risorse più massicce di quelle che il governo ha previsto finora”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, parlando con i cronisti a Paestum

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