Salernitana, il punto della situazione

di Marco De Martino

SALERNO – Ancora qualche giorno e la nuova stagione della Salernitana avrà ufficialmente inizio. Alla fine della settimana che sta per iniziare ci sarà il raduno in città dei calciatori per lo svolgimento delle rituali visite mediche e del successivo ritiro in Umbria, in quel di Cascia, dal 14 al 31 luglio. Nel frattempo il direttore sportivo Daniele Faggiano ha già piazzato i primi colpi, due ufficiali (il portiere Galeotti e l’esterno Llano) ed altri in dirittura d’arrivo (i difensori Heinz, Capuano e Celli). Facciamo, dunque, il punto della situazione in casa granata analizzando reparto per reparto, trattativa per trattativa.

PORTIERI Cesare Galeotti, classe 2002, ha ufficialmente ereditato la numero 1 da Antonio Donnarumma. La Salernitana, vista la partenza anche del vice Brancolini, rientrato all’Empoli, sta cercando un secondo portiere affidabile da affiancare a Galeotti. Il ds Faggiano avrebbe individuato il profilo giusto in Gianluca Saro, estremo difensore classe 2000 di proprietà della Cremonese ma che nella passata stagione ha militato, sempre nel ruolo di dodicesimo, al Cittadella.

DIFENSORI In difesa dovranno essere rimpiazzati Golemic, a cui non è stato proposto il rinnovo, e Cabianca, rientrato alla Cremonese. Per il momento Cosmi ha a disposizione i vari Matino, Arena, Anastasio, Vuillermoz e Berra ma non è da escludere la partenza di un paio di elementi (Berra e Arena?) per far posto a profili più funzionali. Per puntellare il reparto il ds Faggiano è sulle tracce di Marco Capuano, capace di fungere sia da difensore centrale sia da braccetto di sinistra: vicina la chiusura. La Salernitana proverà ad affondare il colpo anche per Heinz e Celli, mentre le alternative sono rappresentate dai cosentini Dametto e Caporale, ma il patron dei calabresi Guarascio ha sparato alto, soprattutto per il cartellino del secondo per il quale ha chiesto ben 300mila euro. Vanno sempre collocati altrove Lovato e Ghiglione.

CENTROCAMPISTI A centrocampo gli interventi saranno pochi e mirati visto che in mezzo ci sono già Tascone, de Boer, Capomaggio, Carriero. Gyabuaa e Di Vico potrebbero partire, il primo perchè poco avvezzo agli schemi di Cosmi, il secondo rinnoverà ed andrà via per fare esperienza. In bilico Carriero. Da valutare la permanenza di Capomaggio che è stato richiesto dal Catania: la Salernitana per ora resiste (agli etnei avrebbe chiesto in cambio uno tra Jimenez e Cicerelli). In entrata, i nomi caldi sono quelli di Mallamo del SudTirol, lo scorso anno in forza al Brescia, dello svincolato dalla Ternana Vallocchia e di Proia, liberatosi dalla Casertana ed anch’egli tesserabile a costo zero. Sempre vivo anche l’interesse per Talia del Benevento, soprattutto dopo l’approdo in Sannio di Siatounis. Sulle fasce Villa è l’unico certo di restare. Longobardi può riabbracciare a Pescara l’ex tecnico di Rimini Buscè mentre Quirini può approdare al Cerignola. Se partissero entrambi, oltre a Llano, che ieri ha sottoscritto ufficialmente un contratto biennale, la Salernitana potrebbe ingaggiare Novella, svincolato dopo l’esperienza di Crotone. Si ricerca un trequartista viste le partenze di Ferraris (ormai detinato a restare a Pescara), Antonucci ed il possibile sacrificio sul mercato del richiestissimo Achik. Rizzo Pinna del Cosenza piace ma costa tanto, tra i silani c’è pure Capone del Trento che però ha caratteristiche più da esterno. Più semplice arrivare allo svincolato Maistro. Da sistemare sul mercato i rientranti Varone (che può tornare alla Reggiana) e Iervolino.

ATTACCANTI In attacco, salvo offerte irrinunciabili, si ripartirà da Lescano e Ferrari, mentre sta per essere ceduto al Trento Molina. Boncori sta per rinnovare e potrebbe anche restare in rosa. Si interverrà per ingaggiare un centravanti ed una seconda punta di ruolo. Vinciguerra del Cagliari è un nome ma occhio al colpo a sensazione: Gomez del Crotone, che però potrebbe raggiungere mister Longo a Catania, Parigi del Latina e Patierno dell’Avellino sono gli obiettivi più stuzzicanti. Insigne? Un sogno…