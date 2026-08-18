Iannone (Fdi), ‘chiediamo a Fico di procedere con decadenza Cuomo’

“Chiediamo al presidente Fico e agli organi competenti della Regione di procedere alla decadenza di Cuomo e chiediamo inoltre di verificare la regolarità degli atti adottati con la partecipazione dell’assessore e la correttezza delle dichiarazioni rese al momento della nomina”. Lo afferma,in una nota, il senatore e commissario regionale di Fratelli d’Italia in Campania. “La risposta formale del Ministero dell’Interno all’interrogazione parlamentare presentata dal collega senatore Sergio Rastrelli – si legge – pone una questione seria sulla nomina dell’assessore regionale Vincenzo Cuomo. Il Viminale ha evidenziato profili di incompatibilità con la carica di sindaco e la mancanza, al momento della nomina, dei requisiti di eleggibilità’ alla carica di consigliere regionale. Di fronte a rilievi così rilevanti, il presidente Fico e il presidente del Consiglio regionale Manfredi non possono continuare a ignorare la questione”. Per Iannone la vicenda costituisce “anche un fatto politico: la nuova Giunta regionale nasce sotto il segno delle contraddizioni e delle forzature con una maggioranza che sembra anteporre gli equilibri politici al rispetto delle regole e alla trasparenza istituzionale. Il presidente Fico – prosegue l’esponente di Fratelli d’Italia -, che ha fatto della discontinuità uno dei suoi argomenti politici, dovrebbe dimostrarla nei fatti e non tollerare una situazione che getta un’ombra sull’intera Giunta”. Nel concludere, il parlamentare sottolinea che “non è una questione di parte, ma di rispetto delle regole e delle istituzioni. La Campania merita una Giunta che sia inattaccabile sul piano della legalità e della trasparenza”.
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