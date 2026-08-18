Sangiuliano: maggioranza spaccata in Commissione Bilancio

“Abbiamo assistito in commissione Bilancio a una clamorosa spaccatura fra Pd e Movimento Cinquestelle, una mera questione di bandierine. Quando ci sono in ballo le sofferenze di cittadini della nostra regione che hanno perso la casa, che hanno visto danneggiare le loro attività economiche, che vivono quotidianamente gravi disagi, il dovere della politica è dare risposte immediate e tentare di non dividersi. Con questo spirito l’Opposizione di centrodestra ha partecipato alla commissione Bilancio della Regione Campania. Abbiamo accolto con favore la proposta di uno stanziamento autonomo del Consiglio a favore delle popolazioni colpite e anzi abbiamo proposto lo stanziamento, da 5 a 10 milioni. Su questo punto formalizzeremo un emendamento. Ricordiamo che il consiglio regionale monotematico e straordinario sull’emergenza Campi Flegrei è stato convocato solo perché l’opposizione ha raccolto le firme e attivato i meccanismi previsti dal regolamento. Lo volevamo fare il giorno di Ferragosto per dare un segnale. Torneremo a chiedere lo Stato di emergenza e soprattutto l’attivazione di misure immediate: soluzioni abitative per gli sfollati, la sospensione del pagamento dei tributi, la sospensione dei mutui, ristori a chi ha subito danni economici”. Lo dichiara Gennaro Sangiuliano, Capo dell’Opposizione in Regione Campania, unitamente al capogruppo di Forza Italia Massimo Pelliccia e al presidente della Commissione Trasparenza, Francesco Iovino, che hanno partecipato alla seduta della commissione