Salernitana, Il cugino di Iervolino ha firmato la cessione - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Salernitana, Il cugino di Iervolino ha firmato la cessione
Montecorice, il giallo della guardia medica prima dello schianto
Referendum: per il rush finale a Napoli sfilano i big della politica
Scafati. Bilancio di previsione ok tra le polemiche
Attualità Salernitana

Salernitana, Il cugino di Iervolino ha firmato la cessione

  • Marzo 15, 2026
  • 0
  • 478
  • 1 Min Read
Salernitana, Il cugino di Iervolino ha firmato la cessione

Attraverso la delega conferita al cugino Nello Annunziata, componente del cda di Salerno Coast Investment (società proprietaria del 100% delle azioni) ha sottoscritto il contratto preliminare di cessione con l’imprenditore romano Cristiano Rufini. Il contratto prevede, come annunciato dal collega Marcello Festa, che i bonus per le promozioni non scadranno maie che in caso di vendita allo stesso Iervolino toccherà il 20% della cifra. La società acquirente ha tempo fino al 30 aprile per subentrare a Iervolino nella fidejussione in Federazione, altrimenti, come recita il contratto, a cessione si intenderà completamente risolta senza che nessuna parte potrà pretendere alcunché dall’altra. Martedì la firma dal notaio.

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Salernitana

Salernitana- Foligno: i prezzi dei biglietti restano

La US Salernitana comunica che, a partire dalle ore 9:00 di

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Orgoglio Salernitano, che entusiasmo

Sulle note del nuovo tormentone “Che bello è” è stato inaugurato

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Salernitana un flop, il greco Topouzis evita

Basterà il gol di Topouzis allo scadere a restituire la serenità

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Nasce solennemente il club Capaccio Granata

E’stato inaugurato il club “Capaccio Granata”, gruppo che può contare già

Liberato Gibboni
Ottobre 8, 2012