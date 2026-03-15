Salernitana, Il cugino di Iervolino ha firmato la cessione

Attraverso la delega conferita al cugino Nello Annunziata, componente del cda di Salerno Coast Investment (società proprietaria del 100% delle azioni) ha sottoscritto il contratto preliminare di cessione con l’imprenditore romano Cristiano Rufini. Il contratto prevede, come annunciato dal collega Marcello Festa, che i bonus per le promozioni non scadranno maie che in caso di vendita allo stesso Iervolino toccherà il 20% della cifra. La società acquirente ha tempo fino al 30 aprile per subentrare a Iervolino nella fidejussione in Federazione, altrimenti, come recita il contratto, a cessione si intenderà completamente risolta senza che nessuna parte potrà pretendere alcunché dall’altra. Martedì la firma dal notaio.
Post Recenti
Categorie
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco