Salernitana, il 19 giugno: corteo per le strade e festa al Vestuti

Fervono i preparativi della tifoseria granata per i 105 anni della Salernitana. I gruppi ultras, in particolare, stanno definendo il programma degli eventi.Il cuore pulsante sarà lo stadio Vestuti. Per le strade del centro cittadino è previsto il 19 giugno il solito corteo di persone che raggiungerà il lungomare. In serata, di ritorno in piazza Casalbore, zona antistante la vecchia casa che ospitò la Salernitana dal 1931 al 1990, ci sarà un momento musicale.

Protagonisti i DiscoInferno, band che riproporrà i maggiori successi della discomusic e del funk anni 70 e 80. Ad aprire le danze Marco Montefusco e dj Alexx.