Salernitana, Iervolino e la call con la squadra. Di Bari: Era dispiaciuto

Un confronto diretto con il patron Danilo Iervolino per fare il punto sul momento delicato della Salernitana e provare a trasmettere fiducia all’ambiente. Nella conferenza stampa prepartita, il tecnico granata Vito Di Bari ha raccontato i contenuti della videocall con il presidente, sottolineando anche l’impressione positiva ricevuta sul piano umano.

«È stata una conoscenza da parte mia molto bella, perché comunque non conoscevo il presidente e mi sono reso conto del suo spessore umano», ha spiegato l’allenatore pugliese. «È normale che anche lui sia dispiaciuto di quello che è il momento di questa squadra, però, anche lui da persona positiva, ha cercato di motivarci, di darci anche quella fiducia che serve. È normale che ora servono i fatti, perché poi le belle parole servono a ben poco».

Un messaggio di sostegno, dunque, da parte della proprietà, in un momento in cui la squadra è chiamata a dare risposte concrete sul campo. Di Bari ha poi voluto soffermarsi sull’impatto avuto con la realtà granata, manifestando grande apprezzamento per la struttura societaria e per il centro sportivo.

«Ho trovato un ottimo ambiente, forse non ho un background da grande allenatore, quindi vengo veramente da poco. Sono rimasto impressionato dal centro sportivo, da quanta gente lavora per la Salernitana. Io me la voglio tenere stretta questa opportunità e farò di tutto».

Parole che raccontano anche il coinvolgimento personale del tecnico, deciso a sfruttare al massimo quella che considera una grande occasione professionale. «Sono qui H24, non sono riuscito neanche a trovare casa, vivo al centro sportivo, perché per me questa è una grande opportunità», ha aggiunto.

Infine, un ringraziamento ai componenti dello staff tecnico precedente, che lo hanno accolto e supportato sin dal suo arrivo: «Vorrei anche ringraziare Scurto, Sandro (Antonini), Marco (Celia) e Valerio (Visconti), che hanno fatto parte dello staff precedente, che mi hanno accolto in una maniera incredibile e mi stanno dando una grande mano».

Un Di Bari riconoscente e determinato, che incassa la fiducia di Iervolino e guarda alla prossima sfida con un concetto ben chiaro: il sostegno della società è importante, ma adesso la Salernitana deve trasformare le parole in risultati.