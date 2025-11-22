Matera (FdI): Fico da paladino anti casta a privilegiato - Le Cronache Attualità
Matera (FdI): Fico da paladino anti casta a privilegiato

  • Novembre 22, 2025
ico da paladino anti casta a privilegiato “L’ex presidente della Camera Fico si è trasformato magicamente da paladino dell’anti casta a ipocrita uomo della casta. Il primo giorno da presidente della Camera si fece riprendere mentre viaggiava in autobus, oggi spende appena 45 euro al mese per l’ormeggio di una barca nel porto militare di Nisida. Si dovrebbe vergognare e spero che gli elettori campani comprendano al meglio quanto sia poco affidabile un uomo che a parole si schiera con gli ultimi e poi, con i fatti, si barrica dietro esclusivi privilegi”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Domenico Matera

