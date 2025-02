Salernitana, i convocati di Breda

Roberto Breda ha diramato la lista dei convocati per la gara Cesena-Salernitana, con alcune sorprese e novità. Non figura nella lista Braaf, mentre Simy e Wlodarczyk continuano ad essere esclusi. Una buona notizia per la Salernitana arriva con il rientro di Tello, che torna disponibile dopo aver scontato una lunga squalifica di 5 giornate. Regolarmente convocato Reine-Adélaïde.

Ecco la lista completa dei convocati:

PORTIERI:

53 Christensen; 12 Corriere; 55 Sepe

DIFENSORI:

15 Bronn; 16 Corazza; 33 GM. Ferrari; 29 Ghiglione; 27 Guasone; 47 Lochoshvili; 17 Njoh; 13 Ruggeri; 30 Stojanović

CENTROCAMPISTI:

73 Amatucci; 18 Caligara; 72 Girelli; 8 Hrustic; 19 Reine-Adélaïde; 21 Soriano; 70 Tello; 7 Tongya; 98 Zuccon

ATTACCANTI:

90 Cerri; 99 Raimondo; 31 Verde

Il tecnico Breda ha scelto di concentrarsi su tre attaccanti per questa sfida, con la speranza di portare a casa il risultato dalla trasferta contro il Cesena.