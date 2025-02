S. Severino. Luminaria in dono per Papa Francesco

Un cuore luminoso a led, con le iniziali di Papa Francesco. È il dono realizzato da Rocco De Filippo, titolare dell’omonima azienda sanseverinese, per il Santo Padre, all’indomani del suo ricovero al Gemelli di Roma. «È una piccola testimonianza di affetto e devozione per Papa Bergoglio –dice – cui sono molto legato. Siamo tutti in apprensione per le sue condizioni di salute e preghiamo per una sua pronta guarigione, per rivederlo ai suoi uffici in Vaticano. Sarei felice di potergli consegnare personalmente in udienza questa luminaria non appena si sarà rimesso». Il cuore luminoso, così come le iniziali di Papa Francesco, è stato realizzato a mano dagli artigiani che lavorano in azienda utilizzando una staffa di alluminio attorno alla quale è stato avvolto un tracciato di luci a led.