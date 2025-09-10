Salernitana, ha firmato Cevers - Le Cronache Salernitana
Sindrome da rientro e maltempo, sonno interrotto e ansia i sintomi più comuni: cosa fare
Ue, von der Leyen a Strasburgo invoca unità: “Lunga vita all’Europa”
Droni russi sulla Polonia, Varsavia: “Non è stato un incidente, Cremlino si prende gioco di Trump”
L’U.S. Salernitana 1919 completa il pacchetto portieri con l’ingaggio del classe 2005 Leonards Čevers. Dopo Donnarumma e Brancolini, il giovane estremo difensore lettone ha preso parte al ritiro di Cascia, convincendo lo staff tecnico guidato dal preparatore Porracchio.

Čevers, libero da contratto dopo l’esperienza alla Virtus Francavilla in Serie D (27 presenze nella scorsa stagione), aveva già militato in Italia nel San Marzano, totalizzando 29 presenze, e precedentemente in Serie B lettone.

Il club granata comunica che il portiere ha firmato fino al 30 giugno 2027, con rinnovo automatico al verificarsi di specifiche condizioni.

