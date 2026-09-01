Salernitana, Faggiano ultimo assalto a Ferraris

di Marco De Martino

SALERNO – Ultimo giorno di mercato per la Salernitana che proverà a rifinire un organico che, analizzando risultati e prestazioni dei primi tre incontri ufficiali della stagione, appare ancora incompleto ed indebolito rispetto allo scorso anno. Il direttore sportivo Daniele Faggiano, a Milano già da ieri, proverà innanzitutto a ratificare le cessioni di Matino, Varone e Ghiglione per poi dare l’assalto almeno ad altri due profili, un centrale ed un trequartista. Possibili anche altre partenze, come quelle di Di Vico, vicino al Campobasso, Longobardi e Boncori.

LA GRANA MATINO Il primo obiettivo di Faggiano è quello di risolvere il problema Matino. Il difensore, finito da poche ore sul mercato a causa del diverbio di Foggia proprio con il ds granata, è stato offerto a diverse società di terza serie, tra cui il Casarano e lo Spezia. Al momento però non ci sono trattative concrete e così la Salernitana sta perdendo terreno rispetto alle concorrenti nella caccia al sostituto. I primi due nomi trovati, Chiosa dell’Entella e Veseli del SudTirol, stanno infatti per trasferirsi rispettivamente al Bari ed al Livorno.

CAPITOLO FANTASISTA La caccia al trequartista, iniziata ad inizio mercato, ancora non si è conclusa e potrebbe chiudersi con gradito ritorno. Sfumato Casiraghi, finito al Ravenna, Faggiano è tornato alla carica con il Pescara per Andrea Ferraris (nella foto di Gambardella) nonostante quest’ultimo lo scorso week end, pur partendo dalla panchina, ha segnato il primo gol stagionale. Le parti sarebbero molto vicine con l’ultima parola sul ritorno di Ferraris in granata che spetterà, come sempre, a Iervolino. Non dovrebbero partire altri big: ennesimo no allo Spezia per Achik.