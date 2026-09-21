Riparata una delle due tac del Pronto soccorso del Ruggi

Una delle due Tac in dotazione al Pronto soccorso dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di SALERNO, temporaneamente fuori servizio, è stata ripristinata ed è nuovamente operativa. Lo comunica l’Azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, precisando che il ripristino è avvenuto nella giornata di oggi. I tecnici specialisti sono intanto al lavoro sulla seconda apparecchiatura, con l’obiettivo di completarne il ripristino e riportare in piena funzionalità entrambe le Tac in dotazione al Pronto soccorso. Il servizio diagnostico torna dunque a poter contare su una delle due apparecchiature, mentre proseguono gli interventi tecnici per la conclusione delle operazioni di riparazione.