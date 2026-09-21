Nasce l’Associazione Commercianti Salerno

Nasce ufficialmente a Salerno un nuovo punto di riferimento per il tessuto economico e produttivo locale: l’Associazione Commercianti Salerno, una realtà creata con l’intento di fare rete, valorizzare le attività cittadine e promuovere uno sviluppo sostenibile e condiviso del territorio, sotto lo slogan “Uniti per il futuro del commercio”.

La nuova realtà associativa sarà presentata ufficialmente martedì 22 settembre, alle ore 10:30, nel corso di una conferenza stampa che si terrà presso la Sala del Gonfalone del Comune di Salerno. All’incontro prenderanno parte rappresentanti dell’amministrazione comunale, a testimonianza della vicinanza e del sostegno delle istituzioni locali verso le iniziative nate per dare impulso e centralità all’economia salernitana.

L’associazione si avvale di una governance motivata e vicina alle esigenze degli operatori commerciali. Alla guida in qualità di presidente c’è Sabatino Senatore, affiancato dalla vicepresidente Paola Ragone e dal segretario Amedeo.

Il direttivo illustrerà nel dettaglio gli obiettivi programmatici, le strategie di sviluppo e le prossime iniziative promosse dall’associazione per sostenere i commercianti, ascoltare le istanze della categoria e creare sinergie vincenti tra il commercio locale, la promozione turistica e la crescita della città.