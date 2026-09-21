Caivano e Casoria, sequestro da 3 milioni di euro. Tutti i nomi

Tre milioni di euro nascosti sotto il pavimento di un’abitazione. È uno degli elementi emersi nell’indagine condotta dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna e dalle Sezioni Operative delle Compagnie di Caivano e Casoria su un gruppo camorristico collegato al clan Angelino, ritenuto egemone nell’area tra Caivano e Casoria.

Il gip di Napoli ha emesso un provvedimento nei confronti di 34 persone, indagate a vario titolo per associazione a delinquere di stampo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione di armi, estorsione e detenzione di droga ai fini di spaccio.

Per alcuni dei reati contestati è prevista anche l’aggravante del metodo mafioso. Al centro delle indagini c’è anche il denaro: secondo gli investigatori, il tesoretto, ritenuto nella disponibilità del capoclan, ammontava a circa tre milioni di euro. La somma era stata nascosta sotto il pavimento dell’abitazione di una donna.

Ecco l’elenco delle 47 persone a vario titolo indagate nell’inchiesta che questa mattina ha portato all’arresto di 34 persone tra Casoria e Caivano.

Si tratta di: Roberto Alfio Maugeri (carcere), 34 anni,

Giuseppe Tammaro (carcere), 32 anni,

Mario Marzaiuolo (carcere), 50 anni,

Gianfranco Bervicato (carcere), 33 anni,

Amilcare Cervo (carcere), 38 anni,

Gennaro Laurino (carcere), 39 anni,

Gianluca Napoleone (carcere), 33 anni,

Silverio Di Giorgio (carcere), 33 anni,

Pasquale Palmieri (carcere), 22 anni,

Sergio Manfra (libero), 38 anni,

Angelo Tanzillo (domiciliari), 48 anni,

Alfonso Giordano (domiciliari), 32 anni,

Giuseppe Caiazzo (domiciliari), 38 anni,

Vincenzo De Rosa (carcere), 25 anni,

Pasquale Avallone (carcere), 49 anni,

Emanuele Angelo Maugeri (carcere), 30 anni,

Federico Termano (domiciliari), 21 anni,

Domenico Buonocore (domiciliari), 23 anni,

Tonia Vitagliano (libera), 32 anni,

Roberto Montebello (domiciliari), 38 anni,

Raffaele Zambella (carcere), 45 anni,

Francesco Pezzella (domiciliari), 41 anni,

Gennaro Febbraio (libero), 40 anni,

Luigi Chiavazzo (carcere), 40 anni,

Mario D’Ambrosio (carcere), 30 anni,

Biagio D’Angelo (carcere), 33 anni,

Pietro D’Angelo (carcere), 24 anni,

Arturo D’Angelo (carcere), 21 anni,

Luciano Nico D’Angelo (carcere), 23 anni,

Salvatore D’Angelo (carcere), 28 anni,

Domenico D’Antò (carcere), 21 anni,

Filomena Di Costanzo, deceduta,

Aniello Giugliano (carcere), 34 anni,

Abdel Habdul Ham (libero), 27 anni,

Geremia Iavarone (libera), 30 anni,

Michele Marzano (libero), 21 anni,

Gianni Natale (libero), 32 anni,

Gianluca Pianelli (libero), 48 anni,

Salvatore Sentore (libero), 44 anni,

Antonio Serrao (libero), 34 anni,

Carmela Maugeri (libero), 41 anni,

Pasquale Varriale (carcere), 47 anni,

Mauro Viziola (domiciliari), 42 anni,

Giosuè Amendola (domiciliari), 48 anni,

Giovanni Manzo (domiciliari), 29 anni,

Alessandro Cardinale (domiciliari), 40 anni.