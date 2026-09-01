EBOLI. Rocco chiama gli ex sindaci ma il tavolo resta vuoto

EBOLI – Un tavolo apparecchiato per il confronto sul futuro della Marina di Eboli, quattro sedie idealmente riservate a chi ha guidato la città negli ultimi decenni e una constatazione finale destinata ad alimentare il dibattito politico: nessuno degli ex sindaci invitati si è presentato. Domenica scorsa, nello scenario del Galatea Village Edoardo Rocco, candidato sindaco di Eboli per il movimento Cosmo Innovatore, aveva proposto un confronto pubblico con i precedenti primi cittadini. Un’occasione, nelle intenzioni del candidato, per discutere non soltanto del passato, ma soprattutto del futuro di quella che viene spesso indicata come una delle principali risorse naturali ed economiche del territorio ebolitano. Al tavolo, però, Rocco è rimasto solo. O, meglio, il confronto non è mai iniziato. L’assenza degli ex amministratori è diventata così il primo elemento politico della giornata. Per il candidato di Cosmo Innovatore, infatti, proprio la mancata partecipazione ha finito per rafforzare la necessità di aprire una discussione pubblica su quanto è stato fatto, o non fatto, per la Marina di Eboli nel corso degli anni. Ma la giornata non si è fermata al tavolo rimasto vuoto. Terminata la prima parte dell’incontro, il candidato e la troupe di RC 105 hanno realizzato un lungo reportage lungo il litorale, documentando con immagini e testimonianze le condizioni di alcuni tratti della Marina. Spiaggia, strade, accessi al mare, pineta e aree nelle quali la presenza di rifiuti e materiali abbandonati restituisce, secondo Rocco, l’immagine di un territorio dalle enormi potenzialità ma ancora lontano da quella valorizzazione che da anni viene invocata. Il reportage ha attraversato alcuni punti della fascia costiera per mostrare quello che il candidato definisce lo “stato delle cose”. Una Marina che continua a possedere una straordinaria ricchezza ambientale e paesaggistica, ma che, secondo l’esponente di Cosmo Innovatore, convive ancora con criticità evidenti: degrado, scarsa manutenzione, problemi lungo gli accessi e condizioni della pineta che richiederebbero maggiore attenzione. Tra le immagini più emblematiche della giornata c’è quella della spiaggia libera, con la presenza di materiali e rifiuti, tronchi e vegetazione non rimossa, oltre a situazioni che, secondo quanto evidenziato nel reportage, meriterebbero interventi più puntuali sotto il profilo della sicurezza e del decoro. Poi la pineta. Un altro patrimonio della Marina di Eboli che torna periodicamente al centro del dibattito. Nel corso del sopralluogo sono state mostrate zone segnate dalla vegetazione secca e da condizioni di generale abbandono. Per Rocco, proprio qui si concentra uno dei principali paradossi della costa ebolitana: possedere un territorio di grande valore ambientale e turistico senza riuscire, almeno fino ad oggi, a trasformarlo pienamente in sviluppo, economia e occupazione. «Questa è una miniera d’oro», è il concetto più volte ribadito dal candidato, convinto che la Marina possa diventare un volano per la crescita del territorio e per la creazione di nuove opportunità lavorative, a condizione però che alla discussione seguano interventi concreti e una programmazione capace di guardare oltre la stagione balneare. Durante il percorso lungo il litorale, l’attenzione si è concentrata anche su un’altra immagine ormai tristemente nota a chi frequenta Campolongo: il relitto dell’imbarcazione che da diversi anni giace arenato sulla spiaggia. Una presenza ingombrante, visibile e difficile da ignorare, che nel tempo è diventata uno dei simboli più evidenti della mancata soluzione di un problema che riguarda decoro, ambiente e immagine del territorio. Nel reportage di domenica, però, il punto non è stato soltanto la presenza materiale dell’imbarcazione. Per Rocco, quel relitto è diventato una metafora dello stato complessivo della Marina: problemi che restano, emergenze che si trascinano e potenzialità che continuano a non essere pienamente utilizzate. Il candidato sindaco di Cosmo Innovatore ha quindi scelto di trasformare il mancato confronto con gli ex sindaci in una sorta di prosecuzione sul campo del dibattito. Se il tavolo è rimasto vuoto, a parlare sono state le immagini. E proprio da quelle immagini Rocco intende ripartire nella campagna elettorale, annunciando nuovi approfondimenti e un confronto sempre più serrato sulle scelte che hanno riguardato la città e il suo litorale. La Marina di Eboli, con i suoi chilometri di costa, le sue spiagge e la sua pineta, resta per Cosmo Innovatore una delle grandi questioni irrisolte della città. Il tavolo di domenica era stato pensato per discuterne insieme. Le sedie sono rimaste vuote. Fuori dal Galatea Village, invece, le immagini hanno mostrato una Marina che, al di là delle responsabilità politiche che saranno oggetto del confronto elettorale, continua ad attendere risposte. Una Marina dalle enormi potenzialità, ma ancora sospesa tra ciò che potrebbe essere e ciò che oggi, percorrendola, è possibile vedere.