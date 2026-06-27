Salernitana, Faggiano stringe i tempi

di Marco De Martino

SALERNO – Tanti colpi in canna per completare la rosa. Il direttore sportivo della Salernitana Daniele Faggiano sta lavorando alacremente in questi torridi giorni di fine giugno per allestire l’organico da consegnare a Serse Cosmi in vista dell’inizio del ritiro estivo, in programma a Cascia dal prossimo 14 luglio. Ancora poco più di due settimane per centrare gli obiettivi in ogni reparto e completare la Salernitana per almeno l’80%.

PORTIERI Tra i pali gli addii di Donnarumma e Brancolini obbligano Faggiano a cercare due profili, uno esperto ed uno più giovane, che possano formare la nuova coppia di estremi difensori granata. Il primo nome della lista è quello di Antony Iannarilli, in uscita dall’Avellino. I lupi, che hanno già perso il titolare Daffara, dovranno però a loro volta sistemare il ruolo prima di dare il via libera alla cessione. Vismara e Plizzari sono le alternative, con il possibile ritorno di Brancolini sullo sfondo.

DIFENSORI CENTRALI I possibili arrivi degli svincolati Capuano ed Heinz e del cosentino Caporale costringeranno Faggiano a tagliare almeno uno dei centrali attualmente in organico. Il maggiore indiziato ad uscire è Berra, ma anche Arena potrebbe essere sacrificato.

ESTERNI Villa è l’unico certo di rimanere, mentre Longobardi è richiesto dal Pescara e Quirini è stato messo sul mercato. I primi rinforzi, entrambi sull’out destro, saranno gli svincolati Llano Massa e Novella, mentre sulla corsia mancina potrebbe arrivare Tosto.

CENTROCAMPISTI Tascone e de Boer sono le certezze, Capomaggio e Carriero sono in bilico, Di Vico e Gyabuaa dovrebbero partire. Faggiano ha messo nel mirino Vallocchia, Talia e Felippe.

TREQUARTISTI Ferraris è l’obiettivo principale, le alternative sono rappresentate da Capone del Trento, da Cicerelli e Jimenez del Catania e da Rizzo Pinna e Florenzi del Cosenza.

ATTACCANTI Si ripartirà da Lescano e Ferrari ma Faggiano vuole il grande colpo: Parigi del Latina, Patierno dell’Avellino e Gomez del Crotone sono i maggiori indiziati.