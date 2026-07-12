Salernitana, Faggiano insiste per Capone e D'Ursi - Le Cronache Salernitana
Edicola

Notizie Flash!

Peppino di Capri e il Campanello dello speziale
Don Gentile, il “Vescovo-Ombra”
Chi ha il diritto di criticare, e chi non lo consente. E’ il conflitto di sempre
Salernitana, Faggiano insiste per Capone e D’Ursi
Salernitana

Salernitana, Faggiano insiste per Capone e D’Ursi

  • Luglio 12, 2026
  • 0
  • 211
  • 2 Min Read
Salernitana, Faggiano insiste per Capone e D’Ursi

di Marco De Martino

SALERNO – La Salernitana continua a muoversi con decisione sul mercato, in vista dell’ormai imminente partenza per il ritiro di Cascia, prevista per martedì prossimo. La novità più importante di ieri è l’ufficializzazione dell’arrivo di Malik Djibril, centrocampista classe 2003 svincolato dopo l’esperienza al Picerno. Il club granata ha annunciato l’ingaggio del giovane mediano, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per un’ulteriore stagione. Si tratta di un investimento in prospettiva, ma anche di un profilo che ha già maturato una buona esperienza in Serie C, categoria nella quale si è messo in evidenza per dinamismo, intensità e capacità di ricoprire più ruoli in mezzo al campo. Il direttore sportivo Faggiano continua a lavorare anche per rinforzare il reparto offensivo. In cima alla lista degli obiettivi figurano due esterni d’attacco: Christian Capone del Trento e D’Ursi del Sorrento. Entrambi sono profili considerati funzionali al progetto tecnico per caratteristiche e duttilità, qualità che permetterebbero di aumentare le soluzioni sugli esterni e garantire maggiore imprevedibilità negli ultimi trenta metri. Le interlocuzioni proseguono e nelle prossime ore potrebbero esserci sviluppi, anche se al momento non si registrano ancora accelerazioni decisive. Resta vivo anche il lavoro sul pacchetto arretrato. La Salernitana continua infatti a seguire con interesse Cagnano, Celli e Capuano, tre difensori che piacciono alla dirigenza per esperienza e affidabilità. Si raffredda invece la pista che porta a Heinz. Dopo i contatti delle scorse settimane, la trattativa ha perso slancio e, almeno per il momento, non rappresenta più una priorità.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salernitana

Salernitana- Foligno: i prezzi dei biglietti restano

La US Salernitana comunica che, a partire dalle ore 9:00 di

Tommaso D'Angelo
Settembre 24, 2012
Salernitana

Orgoglio Salernitano, che entusiasmo

Sulle note del nuovo tormentone “Che bello è” è stato inaugurato

Tommaso D'Angelo
Settembre 24, 2012
Salernitana

Salernitana un flop, il greco Topouzis evita

Basterà il gol di Topouzis allo scadere a restituire la serenità

Tommaso D'Angelo
Settembre 24, 2012
Salernitana

Nasce solennemente il club Capaccio Granata

E’stato inaugurato il club “Capaccio Granata”, gruppo che può contare già

Tommaso D'Angelo
Ottobre 8, 2012
Salernitana

Follia Ginestra, l’attaccante squalificato per tre turni.

E’ arrivata puntuale la mano pesante del Giudice Sportivo che ha

Tommaso D'Angelo
Ottobre 9, 2012