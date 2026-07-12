Salernitana, Faggiano insiste per Capone e D’Ursi

di Marco De Martino

SALERNO – La Salernitana continua a muoversi con decisione sul mercato, in vista dell’ormai imminente partenza per il ritiro di Cascia, prevista per martedì prossimo. La novità più importante di ieri è l’ufficializzazione dell’arrivo di Malik Djibril, centrocampista classe 2003 svincolato dopo l’esperienza al Picerno. Il club granata ha annunciato l’ingaggio del giovane mediano, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per un’ulteriore stagione. Si tratta di un investimento in prospettiva, ma anche di un profilo che ha già maturato una buona esperienza in Serie C, categoria nella quale si è messo in evidenza per dinamismo, intensità e capacità di ricoprire più ruoli in mezzo al campo. Il direttore sportivo Faggiano continua a lavorare anche per rinforzare il reparto offensivo. In cima alla lista degli obiettivi figurano due esterni d’attacco: Christian Capone del Trento e D’Ursi del Sorrento. Entrambi sono profili considerati funzionali al progetto tecnico per caratteristiche e duttilità, qualità che permetterebbero di aumentare le soluzioni sugli esterni e garantire maggiore imprevedibilità negli ultimi trenta metri. Le interlocuzioni proseguono e nelle prossime ore potrebbero esserci sviluppi, anche se al momento non si registrano ancora accelerazioni decisive. Resta vivo anche il lavoro sul pacchetto arretrato. La Salernitana continua infatti a seguire con interesse Cagnano, Celli e Capuano, tre difensori che piacciono alla dirigenza per esperienza e affidabilità. Si raffredda invece la pista che porta a Heinz. Dopo i contatti delle scorse settimane, la trattativa ha perso slancio e, almeno per il momento, non rappresenta più una priorità.