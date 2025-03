Salernitana e Candreva: ultimo atto

di Marco De Martino

SALERNO – Mast’Antonio dice addio. “Grazie Calcio”: con questo messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram, Antonio Candreva (nella foto di Gambardella) ha infatti annunciato il proprio ritiro dal calcio giocato. Quella granata è stata dunque indossata per l’ultima volta da Candreva, un calciatore capace di entrare nella top ten della serie A per numero di presenze, ben 502, ma anche per i gol fatti, 85 in tutto, e soprattutto per gli assist confezionati, la bellezza di 100

IL COMMIATO SOCIAL. “Caro calcio, oggi è uno dei giorni più importanti della mia vita: è arrivato il momento di salutarti. Qui, a San Siro, nella ‘Scala del calcio’ dove ho giocato la mia ultima partita. Trent’anni fa è iniziato il mio viaggio con te, tra gioie e dolori, sacrifici e vittorie e di sicuro tante emozioni. Ho vissuto il mio sogno, la mia passione. Non lo considero un addio ma solo un nuovo punto di partenza. Grazie calcio, ci vediamo presto!”, ha spiegato Candreva nel toccante video pubblicato su Instagram.

L’ESPERIENZA IN GRANATA Dopo Ternana, Udinese, Cesena, Parma, Livorno, Juve, Lazio, Inter, Samp e naturalmente la Nazionale, quella della Salernitana è stata dunque l’ultima maglia indossata da Antonio Candreva in carriera: 70 presenze in due stagioni di serie A condite da 14 gol ed 11 assist (di cui 1 presenza e un gol in Coppa Italia) per Mast’Antonio che ha chiuso con l’amara retrocessione dello scorso anno. Memorabili i gol realizzati all’Olimpico contro le romane, ma anche quello siglati all’Arechi nei minuti finali dei match contro Inter ed Atalanta. Marcature che nella prima stagione trascinarono i granata alla salvezza. Nel secondo campionato a Salerno spesso Candreva ha predicato nel deserto ma è stato anche criticato per qualche atteggiamento nei confronti dei suoi compagni di squadra. Ora per Mast’Antonio si prospetta una carriera da allenatore o da direttore sportivo. Insomma per Candreva non è un addio, ma un nuovo inizio.