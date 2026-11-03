Salernitana, dura nota del Ccsc

SALERNO – «La Salernitana siamo noi». È questo il grido di battaglia che accompagna la dura presa di posizione, attraverso una nota ufficiale, del Centro Coordinamento Salernitana Clubs dopo l’ennesima prestazione deludente della squadra, reduce dalla pesante sconfitta per 3-0 sul campo del Picerno e dal successivo pareggio casalingo con il Savoia acciuffato su calcio di rigore solo al 94’. Un doppio passo falso che ha alimentato rabbia e delusione, spingendo la tifoseria a denunciare pubblicamente la mancanza di carattere e di appartenenza. «Siamo arrivati al limite della sopportazione», è l’incipit di un comunicato che non risparmia critiche alla squadra, accusata di aver offerto uno spettacolo mortificante. «Sempre secondi sul pallone, nessuna aggressività, nessuna voglia di vincere un contrasto, nessuna reazione dopo la figuraccia di Picerno», si legge nella nota, che punta il dito anche sulla sterilità offensiva con il Savoia: «Il primo tiro degno di nota è arrivato praticamente a fine partita». Nel mirino finisce soprattutto l’atteggiamento di un gruppo apparso «demotivato, spento, incapace di trasmettere qualsiasi emozione». A salvarsi, secondo i tifosi, soltanto il nuovo allenatore Vito Di Bari, protagonista di un esordio nel quale avrebbe provato invano a scuotere una squadra «completamente svuotata». Il giudizio è sintetizzato in una frase eloquente: «Non ci sta’ cazzimma!». Il messaggio si fa ancora più duro quando entra in gioco il valore della maglia granata: «Non basta indossare una maglia, non basta scendere in campo, non basta percepire stipendi e contratti». Da qui l’invito a chi non sente il peso della responsabilità di rappresentare Salerno a farsi da parte. Ma il comunicato non si limita alla contestazione. L’appello finale è rivolto all’intera tifoseria, chiamata a superare divisioni e polemiche: «I problemi non si risolvono con le divisioni, ma con l’unità, il confronto e la volontà di agire». Perché, al di là dei risultati, resta un principio irrinunciabile: «La Salernitana siamo noi!». Ora, però, i tifosi chiedono alla squadra di dimostrare sul campo di meritare quei colori.