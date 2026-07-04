Salernitana, dopo Galeotti tocca a Llano

di Marco De Martino

SALERNO – Prima ufficializzazione della nuova stagione per la Salernitana che riparte dal numero 1. Cesare Galeotti è il nuovo portiere dei granata. Il giovane estremo difensore, cresciuto alla Spal e appena svincolatosi dal Trapani, ha firmato un contratto per le prossime due stagioni, con diversi bonus ad obiettivi. Galeotti, classe 2002, prende così il posto di Antonio Donnarumma. Interprete moderno del ruolo del portiere, abile nelle uscite, disinvolto nel gioco coi piedi e reattivo tra i pali, Galeotti agli albori della sua carriera era indicato come uno dei possibili talenti emergenti. Le vicissitudini societarie di Spal prima e Trapani poi ne hanno frenato l’ascesa e l’approdo alla Salernitana può essere per lui il definitivo trampolino di lancio verso il calcio che conta. La Salernitana, vista la partenza anche del vice di Donnarumma, Federico Brancolini, rientrato all’Empoli, sta cercando un secondo portiere affidabile da affiancare a Galeotti. Il ds Faggiano avrebbe individuato il profilo giusto in Gianluca Saro, estremo difensore classe 2000 di proprietà della Cremonese ma che nella passata stagione ha giocato, sempre nel ruolo di dodicesimo, al Cittadella. Cresciuto alla Juventus, Saro ha militato anche al Crotone, alla Reggiana e alla Pro Vercelli e potrebbe rappresentare una buona soluzione per la Salernitana. In giornata, intanto, dovrebbe arrivare l’ufficialità anche per l’altro calciatore bloccato da tempo, ovvero l’esterno Llano Massa che, a sua volta, arriverà da svincolato firmando un accordo biennale. Nel week end la Salernitana proverà ad affondare il colpo anche per Capuano, Heinz e Celli, altri tre svincolati di lusso che, se arrivassero, potrebbero completare il pacchetto arretrato da mettere a disposizione di mister Cosmi. Per quanto riguarda le uscite, ieri da Catania è rimbalzata la voce di un doppio interessamento degli etnei per i centrocampisti granata Gyabuaa e Capomaggio: per entrambi Faggiano è aperto al dialogo ma non è disposto a fare sconti, tantomeno ad una diretta concorrente come il Catania.