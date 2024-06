Salernitana, dopo Coda c’è Vandeputte

SALERNO – Si avvicina la scadenza della deadline ma l’attesa fumata bianca si fa attendere. Proseguono i contatti tra la Salernitana e la Brera Holdings per la svolta societaria e quella di oggi potrebbe essere la giornata decisiva. Garanzie economiche e tecniche è quanto ha chiesto Iervolino al fondo, di cui egli stesso potrebbe far parte. I tifosi aspettano, come aspettano ormai da diversi mesi che si sappia qualcosa mentre manca poco più di una settimana all’inizio del ritiro estivo, mentre già nei prossimi giorni saranno in programma le prime visite mediche. In tutto ciò anche il mercato non decolla

GLI ACQUISTI Con Coda restano da definire solo alcuni piccoli dettagli ma ormai la trattativa per il ritorno del bomber metelliano è cosa fatta. Petrachi intanto piazza anche il secondo colpo, soffiando al Palermo jari Vandeputte, centrocampista belga, grande protagonista lo scorso anno con il Catanzaro. Accordo raggiunto per una cifra vicina ai tre milioni. Petrachi vorrebbe affiancare a Coda un altro attaccante di spessore. Il sogno è sicuramente Tutino su cui però in vantaggio c’è la Sampdoria. Il rischio, vista anche la volontà del Cosenza di monetizzare il più possibile, è che possa scatenarsi un’asta con Sassuolo e Palermo in seconda fila. Brunori è sempre un nome caldo ma il Palermo dovrebbe abbassare le richieste economiche. La prima, sette milioni, è stata ritenuta adir poco eccessiva dalla Salernitana che così ha sondato Donnarumma. Si tratterebbe di un altro ritorno sicuramente gradito alla piazza e soprattutto si tratta di un giocatore con caratteristiche ideali per giocare in coppia con Coda. In difesa il nome nuovo è quello di Pezzella, esterno sinistro dell’Empoli. Trattativa non semplice, su cui peserà il giudizio del nuovo tecnico dei toscani D’Aversa che vorrebbe valutare il giocatore in ritiro. Per i pali c’è sempre l’ipotesi Thiam della Spal che ha offerto anche Tripaldelli.

LE CESSIONI Petrachi è al lavoro soprattutto per vendere i giocatori che non rientrano nei piani o quelli da cui poter incassare milioni importanti. Dopo aver salutato i tantissimi giocatori in prestito e quelli a cui non è stato rinnovato il contratto in scadenza (Ochoa, Costil, Boateng, Manolas e per il momento anche Fazio), Petrachi sta provando a piazzare i tantissimi esuberi presenti in organico. Kastanos dovrebbe passare all’Hellas Verona: il cipriota vuole restare in A e la Salernitana vuole cederlo per realizzare una plusvalenza, ad accoglierlo saranno gli scaligeri. che hanno effettuato un sondaggio anche per Lovato, rientrato dal prestito al Torino. Bonazzoli può andare a Como o a Venezia, mentre per Maggiore è in vantaggio il Genoa ma occhio al Parma. Su Pirola c’è il Torino che ha chiesto informazioni anche per Bradaric, mentre Dia dovrebbe passare alla Lazio seguendo Tchaouna. Per Coulibaly c’è il Monza mentre con Sambia e Stewart ci si potrebbe accordare per una risoluzione consensuale con tanto di buonuscita, mentre Simy ha mercato in cadetteria con la Cremonese che ha mostrato interesse.