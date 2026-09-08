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Salernitana, domani conferenza stampa di Pagano

  • Settembre 8, 2026
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Salernitana, domani conferenza stampa di Pagano

Dopo il difficile avvio di campionato e la contestazione della tifoseria, la Salernitana ha convocato una conferenza stampa per giovedì alle 15 nella sala stampa dello stadio Arechi.

A rispondere alle domande dei giornalisti sarà l’amministratore delegato del club, Umberto Pagano.

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